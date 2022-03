Preisexplosionen am Zapfhahn

Rote Ziffern auf blauem Grund zeigen den Autofahrern aktuell an in welche Richtung es geht – steil nach oben steigen die Preise, ein Liter Super kostete am Dienstagvormittag 2,08 Euro. Am Mittwoch hatten sich diese Preise schon wieder pulverisiert.

Foto: Luca Pals