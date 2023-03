Rebholz legt Ratsmandat nieder

Als Begründung gibt sie gesundheitliche Gründe an. „Ich bedanke mich bei meiner Fraktion und bin sicher, dass diese die sehr gute grüne Arbeit für Greven weiter fortsetzen wird“, schreibt sie in einer Presseinformation.

Hier die Presseinfo von Janina Rebholz im Wortlaut

"In den letzten Jahren stand für mich die Ausübung des politischen Mandats im Vordergrund

und ich habe sehr viel Zeit und Energie investiert. Mein Rückhalt und Kompass in dieser Zeit

waren meine Fraktionsvorstandskolleg*innen Lore Hauschild und Henning Brockfeld, denen

ich unendlich dankbar bin für jeden Austausch rund um die Uhr.

Leider muss ich nun aus gesundheitlichen Gründen den Fraktionsvorsitz von Bündnis 90/Die

Grünen und mein Ratsmandat zu sofort niederlegen.



Meiner Familie und meinen Freund*innen bin ich für den Rückhalt und das Verständnis sehr

dankbar.



Ich bedanke mich bei meiner Fraktion und bin sicher, dass diese die sehr gute grüne Arbeit

für Greven weiter fortsetzen wird.



Ein weiterer Dank geht an Bündnis 90/Die Grünen und die vielen tollen grünen Mitglieder,

egal ob vor Ort in Greven, im Kreis Steinfurt oder auch deutschlandweit, die mir jederzeit

das Gefühl geben, in der richtigen Partei zu sein. Ich bleibe den Grünen erhalten und werde

sicherlich noch bei vielen Veranstaltungen und Aktionen dabei sein.



Ein besonderer Dank geht an die Verwaltung der Stadt Greven, meine

Fraktionsvorsitzendenkolleg*innen und Ratskolleg*innen, sachkundige Bürger*innen sowie

Aufsichtsratskolleg*innen, mit denen ich stets auf Augenhöhe zusammenarbeiten durfte.



Ganz besonders betonen möchte ich an dieser Stelle den Umgang miteinander: Wir haben

inhaltlich stark argumentiert, sind aber nie persönlich geworden und konnten uns deswegen

auch nach den Sitzungen immer noch in die Augen schauen. Dadurch konnten wir sehr gute

Entscheidungen für Greven, zum Teil sogar einstimmig, beschließen. Hier sind

insbesondere die Entscheidung zur Klimaneutralität bis 2040, der Ausbau der Windenergie,

die Errichtung eines FriedWaldes, das Baugebiet Reckenfeld ohne fossile Energieträger und

das Einsetzen für die Aufnahme von Geflüchteten aus Moria zu nennen.

Besonders stolz bin ich, dass wir demokratisch gewählten Vertreter*innen in Greven immer

zusammen stehen, wenn es gegen Rechts geht.



Ich wünsche mir, dass dies so bleibt und werde mich weiterhin für die Demokratie einsetzen,

nun aber auf anderen Wegen."