Reiseträume und Linienbusse

Das Unternehmen mit heute 310 Mitarbeitern im Speditionsbereich sowie Werkstatt und Verwaltung und 80 Mitarbeitern in der Touristik-Sparte ist ein Traditionsunternehmen.

Peter Weilke führt die Touristik-Sparte von Kraftverkehr Münsterland C. Weilke

„Der Grevener” – ein langes, schwarz glänzendes Gefährt mit ausladenden Kotflügeln. So sah er aus: Der erste Omnibus der Firma Weilke. Mit dem fuhren die Grevener ab 1932 gerne an die Mosel, zum Rhein oder auch mal an den Nürburgring.