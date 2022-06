„Schauen, wo übertrieben wird“

Viele Grundstücke sind in der Wöste deutlich stärker versiegelt, als erlaubt. Dagegen möchte die Stadt – nicht nur in der Wöste – vorgehen.

Wer erinnert sich nicht an das Starkregen-Ereignis in Greven vor acht Jahren. Der Regen setzte viele Häuser und Grundstücke unter Wasser, eben jenes konnte nicht schnell genug abfließen. Nicht zuletzt deshalb wird immer mehr darauf geschaut, dass das Wasser in hohem Maße versickern kann. Kann es aber nicht, wenn zu viele Flächen versiegelt sind. Ein Problem, das nicht nur in der Wöste eines ist. Dagegen will die Stadt vorgehen.