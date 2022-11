Anfang letzten Jahres wurden in Greven mehrere Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter räumten die Automaten leer, stahlen Geld und Zigaretten und flüchteten. Ein 18-jähriger Grevener musste sich deshalb am Montag vor dem Jugendschöffengericht in Rheine verantworten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper