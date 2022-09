Grevener wollte 13 Millionen Euro erpressen

Weil ein 39-jähriger Mann aus Greven von der LVM am Ort mit einer Email über die Polizei Schmerzensgeld in Höhe von 13 Millionen forderte und das auch noch mit einem Ultimatum wiederholte, musste er sich am Freitag wegen versuchter räuberischer Erpressung vor dem Schöffengericht in Rheine verantworten.

