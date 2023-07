Schon über 11000 Besucher

Vor der Spielpause konnte bereits der 10000. Besucher begrüßt werden. „Aktuell sind wir bei circa 11000 Bühnenbesuchern“, freut sich Geschäftsführerin Petra Niepel.

Bei der einzigen Nachmittagsvorstellung von „Linie 1“ öffnete der Himmel seine Schleusen - und das bei ausverkauftem Haus. Bis auf eine Unterbrechung, als der Regen zu heftig prasselte, wurde durchgespielt. „Die Zuschauer zeigten sich dankbar, harrten in Regenumhängen aus oder rückten eng unter dem überdachten Teil zusammen. Es gab einige positive Rückmeldungen dazu, dass wir nicht abgebrochen haben“, so Petra Niepel.

Und die Schauspieler? Nun, die sind hart im Nehmen. An diesem Tag stand noch eine Abendvorstellung an. Die Sachen waren klatschnass. Also nahmen einige Bühnenangehörige die durchweichten Sachen mit nach Hause und steckten sie in den Trockner, sodass sie wieder nutzbar waren. Die Abendvorstellung konnte laufen.

Der Run auf „Linie 1“ geht weiter. Die nächste Vorstellung am Freitag, 4. August, ist komplett ausverkauft. Die Nachfrage für die letzten sieben Termine ist groß. Wer also „Linie 1“ noch sehen möchte, sollte sich schnellstens einen Platz reservieren.

„Und bei Pippi Langstrumpf sind bis zum Ende der Saison alle Vorstellungen ausverkauft“, freut sich auch dieses Ensemble über eine tolle Resonanz.

Bei „Pippi Langstrumpf“ sind bis zum Ende der Saison alle Vorstellungen ausverkauft. Foto: Gunnar A. Pier

Das liegt wohl daran, dass auch diejenigen, die sich im letzten Jahr wegen der Corona-Nachwirkungen noch nicht zur Bühne getraut haben, jetzt wieder so richtig Appetit auf Theater haben.

Turbulenter Zickenzirkus: Die Karaoke-Komödie des Vorjahres erlebt im September ein kurzes Comeback. Foto: Oliver Hengst

Bevor die Saison zu Ende geht, steht noch als Wiederaufnahme aus dem Vorjahr die Karaoke-Komödie „Zickenzirkus“ auf dem Plan. Am 7., 8., und 9. September berichten die vier Darstellerinnen mit Witz und Esprit und tollen Gesangseinlagen, was sie über die Männer denken und dass auch diese „zickende Zeitbomben sein können und zuhause ordentlich Zirkus machen“.

Für die „Zickenzirkus"-Termine gibt es noch freie Plätze.