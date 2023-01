Sechs Gesichter des Ukraine-Krieges

Über 600 Flüchtlinge hat Greven seit Beginn des Ukraine-Krieges aufgenommen. Aber hinter jeder großen Zahl stehen Menschen. Sechs von ihnen stellen wir auf hier vor. Es sind geflüchtete Frauen, die sich mit ihren Kindern gerettet haben, während ihre Männer oft in der Ukraine blieben und teilweise an der Front kämpfen.

Es sind aber auch Menschen, die von der Not der Ukrainer persönlich ergriffen wurden und sich bei Hilfsaktionen beteiligen. Teilweise setzen sie sich dabei sogar Gefahren aus. Sie investieren Zeit und Geld, weil sie etwas gegen das Unrecht des Krieges tun wollen.

Hanna Ukraine Hilfe im Hansaviertel-Zentrum Foto: Günter Benning Hanna Jurchenko (34): Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal in meinem Leben auf der Flucht. 2014 lebte ich in Donezk. Als dort der Krieg begann, bin ich nach Charkiv geflohen. Und jetzt bin ich mit meinem siebenjährigen Sohn nach Greven gekommen. Ich bin Ingenieurin für Metallurgie und habe für eine Mangan-Zeche gearbeitet. Ich wünsche mir, dass die Ukraine siegt und dieser sinnlose Krieg aufhört. Ich will meine Familie wiedersehen. Und wünsche mir, dass unsere Jungs lebend wieder nach Hause kommen. Im Moment weiß ich nicht, wie es in Charkiv aussieht und ob unsere Wohnung dort noch bewohnbar ist. Unsere Datscha, also das Ferienhaus, ist aber komplett vernichtet worden. Ich würde sofort zurückkehren, wenn es dort einen Ort gibt, wo man sicher leben kann. ...

Maryna Foto: Günter Benning Maryna Frolova (46): Ich lebe schon seit 1997 in Deutschland und arbeite sehr lange bei Zurmühlen in Hembergen. Ich stamme aus Smila am Dnepr. Als der Krieg begann, sind meine Mama, meine Nichte mit ihren beiden Kindern und eine Tochter von Mamas Nichte nach Greven gekommen. Ich wünsche mir, das wir siegen und der Krieg aufhört. Meine Mutter sagt, sie will dann sofort wieder zurück, um bei ihrer Familie zu sein. Ich hoffe, dass wir noch mehr Spenden bekommen, vor allem warme Sachen für unsere Jungs an der Front. Zu Nikolaus hat mich ein Kollege gefragt, was ich mir wünsche. Da habe ich gesagt: Einen Stromgenerator. Und, was ist passiert? Am Sonntag kam jemand mit Spenden zu uns und hatte einen Stromgenerator dabei. Es geschehen noch Wunder. ...

Piotr Foto: Günter Benning Piotr Augustyn (41): Ich komme aus Polen und bin selbstständig im Innenausbau. Seit 2014 wohne ich mit meine Frau und den drei Kindern in Bramsche. Als der Krieg ausbrach, hat mich das ins Herz getroffen. Mein Opa und meine Oma kamen aus der Ukraine. Am 2. März war ich an der Grenze und habe Frauen und Kinder mitgenommen. 60 Frauen habe ich insgesamt transportiert. Seitdem fahre ich regelmäßig Hilfstransporte dorthin. Zu Privatpersonen, in Kinder- und Behindertenheime. Und ich war auch schon ganz nahe an der Front. Jetzt ist es schon die 16. Fahrt, ich habe wirklich alles gesehen. Meine Frau und meine Mitarbeiter helfen auch mit. Im Moment, kann man sagen, arbeite ich drei Wochen und eine Woche bin ich unterwegs. 90 Prozent der Kosten finanziere ich selbst. Mein Wunsch ist, dass dieser sinnlose Krieg aufhört. Es sind zu viele Zivilisten und Kinder schon gestorben. ...

Daria Foto: Günter Benning Daria Falieieva (38): Ich komme aus der Stadt Marhanez, dort gibt es eine Mine für Manganerz. Ich habe da für die Sicherheit unter Tage gearbeitet. Seit August lebe ich mit meinen beiden Kindern in Greven, in den Containern an der Wentruper Mark. Der Junge ist 16, das Mädchen neun Jahre alt. Für die Kinder ist es eine große Herausforderung, sich ein Zimmer teilen zu müssen. In der Ukraine ist mein Bruder im Krieg, auch mein Neffe, mein Patenkind. Mein Mann soll Ende dieses Monats eingezogen werden. Für die Männer ist die Lage sehr schwer. Sie brauchen alles: Vor allem warme Sachen zum Anziehen und Schlafsäcke. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Deutschland mich und meine Kinder aufgenommen hat. Aber ich wünsche mir, dass der Krieg zu Ende geht. Und dass ich eine Wohnung finde. ...

Halyna Foto: Günter Benning Halyna Harmider (39): Ich komme aus der Stadt Ternopil, das ist ein Wallfahrtsort im Westen der Ukraine. Ich war dort als Krankenschwester beschäftigt und bin mit meinem zehnjährigen Sohn nach Greven gekommen. Meine 20-jährige Tochter ist zuhause geblieben, sie wollte nicht mitkommen. Sie wollte bei ihrem Freund sein. Ich hoffe, dass dieser schreckliche Krieg zu Ende geht und dass die Kinder, die dort Soldaten sind, lebend wieder nach Hause kommen. Und natürlich, dass sich die Familien endlich wieder in Frieden zusammenfinden können. Mein Cousin befindet sich als Soldat im Krieg bei Donezk, seit Monaten haben wir keinen Kontakt mehr zu ihm. Bekannte von mir waren vor einiger Zeit unterwegs, um Verwundete zu bergen. Dabei sind sie unter Beschuss geraten. Wir wissen nicht, ob sie noch leben. Text/Fotos: Günter Benning ...

Uliana Foto: Günter Benning Uliana Valowska (46): Ich habe vier Kinder, drei leben mit mir in Greven, der Älteste ist 21 Jahr alt und hat schon vor dem Krieg in Kanada gearbeitet. Wir kommen aus Kolomea, da war ich als Erzieherin in einem Kindergarten beschäftigt. Ich wünsche mir endlich den Sieg der Ukraine und Frieden, damit zu jeder Familie der Vater, der Bruder, die Schwester zurückkommen kann. In meinem Kindergarten habe ich es erlebt, dass ein Kind schon seinen Vater im Krieg verloren hatte. Da haben sich all anderen Eltern mit um die Kleine gekümmert. Mein Mann ist noch in der Ukraine, er hat keine Arbeit mehr und engagiert sich ehrenamtlich. Ich habe hier in Greven bei Wekikul an der Alten Münsterstraße eine Kindergruppe gegründet. Die Kinder spielen da, basteln und backen ukrainisches Gebäck. Für sie ist dieser Zusammenhalt sehr wichtig. Und wir sind dankbar, dass das bei Webikul möglich ist. ...

Der Unterschied zu der Flüchtlingswelle vor sieben Jahren aus Syrien und dem Irak liegt hier auf der Hand. Die Ukrainer, die nach Greven kommen, haben oft Unterkunft und erste Hilfe bei Landsleuten gefunden, die teilweise schon jahrzehntelang in Deutschland leben und arbeiten.

Und die Hilfe für die notleidende Bevölkerung in ihrer Heimat lässt sich viel schneller organisieren und auf einfache Art und Weise per Lkw an ihren Bestimmungsort bringen. Zudem sind die Ukrainer gut organisiert, sie selber sammeln Spenden, organisieren Hilfe und bringen sie auf den Weg.

Auch wenn viele der Geflüchteten nach dem Ende des Krieges rasch wieder in ihre Heimat zurückwollen, wird sich zeigen, ob das auch funktioniert. Einerseits, weil Herkunftsorte und Wohnungen zerstört wurden, andererseits weil die unmenschliche Form der Kriegsführung die Infrastruktur der Ukraine so sehr schädigt, dass vorerst ein menschenwürdiges Leben in vielen Teilen des Landes schwer denkbar ist.

Bei allen steht die Dankbarkeit an erster Stelle, dass sie in Deutschland gut aufgenommen wurden – auch wenn die Wohnformen dafür oft provisorisch sind. Eine eigene Wohnung, das ist ein Herzenswunsch. Greven hat solche Herausforderungen in seiner Geschichte immer gemeistert. Seitdem die ersten Wohnsiedlungen für „Displaced Persons“ (DP) nach dem zweiten Weltkrieg in Reckenfeld eingerichtet wurden.