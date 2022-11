Senioren-Wohnen für alle Fälle

Mit der offiziellen Übergabe des Gebäudes nimmt der Um- und Neubau des Marien-Carrées in Grevens Süden Fahrt auf. Das Coesfelder Büro für Industrie- und Wohnungsbau ECO.PLAN plant nach einem Entwurf des Münsteraner Architekten Peter Bastian an der Grabenstraße in der früheren Kirche St. Mariä Himmelfahrt und in vier kubusförmigen Neubauten 3250 Quadratmeter Wohnfläche. Die Zielgruppe dafür reicht von jungen Senioren, die sich die Option auf Betreuungsangebote sichern wollen, bis zu Pflege- und Demenzwohngemeinschaften, heißt es in einer Mitteilung. Die sozialen Dienstleistungen liegen in den Händen des Caritasverbands Emsdetten-Greven.

