„Sind mit offenem Herzen dabei“

Die Schulen sehen angesichts des Krieges in der Ukraine Herausforderungen auf sich zukommen, gehen die Aufgaben aber voller Zuversicht an. Man kann auf Erfahrungen früherer Jahre aufbauen.

Flüchtlingskinder aus der Ukraine an Grevener Schulen

Erlebnisse während des Krieges und der Flucht belasten vor allem die Kinder. Wenn sie in hiesigen Schulen ankommen, muss darauf eingegangen werden. Aufgaben, denen sich die Grevener Schulen mit Zuversicht stellen wollen.

Die Stadt Greven stellt sich darauf ein, dass Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine in die Stadt kommen, die auch schulpflichtige Kinder dabei haben. Auch die Schulen sehen Herausforderungen auf sich zukommen, gehen die Aufgaben aber voller Zuversicht an, wie Christel Heisler, Leiterin der Reckenfelder Erich-Kästner-Grundschule, am Mittwochabend im Schulausschuss deutlich machte.