„Skateanlage bis Ende des Jahres fertig“

Die Umgestaltung der Skateanlage an der Sportanlage Emsaue nimmt Formen an. Derzeit wird durch einen externen Dienstleister der finale Entwurf zur Gestaltung der Skateanlage erarbeitet.

Die einzelnen Teile der Skateranlage wurden abgebaut und warten auf das, was da kommt.

Die Meinungen und Ideen der beteiligten Jugendlichen sind durch mehrere Treffen mit dem Dienstleister in diesen Entwurf eingeflossen. Diese Projektphase wird bis Anfang August abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen. Das zur Verfügung stehende Budget und der Zeitplan werden aktuell eingehalten. Derzeit wird, sofern die Witterung dies zulässt, von einer Fertigstellung der Skateanlage bis Ende des Jahres ausgegangen. Alle Beteiligten wirken engagiert mit und freuen sich, wenn der Skater-Szene in Greven in absehbarer Zeit wieder eine attraktive Fläche zur Verfügung steht. Für Rückfragen stehen Laura Kreuzheck, Tel. 920217, und Jan Kattner , Tel. 920850, gerne zur Verfügung