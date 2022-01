„Spaziergang“ von Querdenkern und Impfgegnern

Querdenker und Impfgegner unternahmen auch in Greven am Montagabend einen „Spaziergang“.

Ist im Rathaus jemand verstorben? Oder was sollen die Grabkerzen, die seit einiger Zeit vorm Rathauseingang aufgestellt wurden, bedeuten? In der Stadtverwaltung weiß man dazu gar nichts. „Wir wissen überhaupt nicht, wer sie da mit welcher Aussageabsicht platziert hat. Bisher hat sich in Richtung Stadtverwaltung niemand zu der Aktion „bekannt“ oder irgendwie geäußert“, erklärte Wolfgang Jung von der Pressestelle der Stadtverwaltung.