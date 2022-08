Spende kommt zur rechten Zeit

Lebensmittel im Wert von 1600 Euro können die Reckenfelder Tafel-Verantwortlichen demnächst zukaufen, um die Vorräte an Haltbarem bei Bedarf aufzustocken. Und der Bedarf ist eindeutig gestiegen, vor allem, weil die Zahl der Tafel-Nutzer auch in Reckenfeld sprunghaft angestiegen ist. „Wir hatten sonst immer um die 50 Kunden“, erläutert Brigitte Ransmann vom Tafel-Team. „Aktuell liegen wir bei 80 bis 90.“ In der Spitze hätten sich einmal 99 Tafel-Nutzer bei einem Ausgabetermin in die Schlange eingereiht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch