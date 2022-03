Sport, Märchen oder Instrumente: Umfrage zu Straßennamen in der Ortsmitte

Eine Bürgerbefragung zu den Straßennamen in der Ortsmitte Reckenfeld startet in dieser Woche.

Nun sind die Reckenfelder Bürgerinnen und Bürger gefragt: Am Dienstag ist eine Befragung angelaufen, mit der die Benennung der künftigen Straßen im Baugebiet Ortsmitte geklärt werden soll. Rund 3500 Stimmkarten werden ab dieser Woche in Reckenfeld an die Haushalte verteilt, weitere liegen (demnächst) an vier Stellen im Ort aus: Alex am Markt, Das kleine Lädchen M. Kirst, Shell-Tankstelle Grohe und Blüte & Kunst Tina Linnemann. Dort stehen auch jeweils Stimmboxen bereit, in die die ausgefüllten Karten eingeworfen werden können.

Die Aktion läuft bis zum 31. März, beim Maibaumfest soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Dann werden auch die Gewinner einiger Sachpreise gezogen, die für die Teilnehmer ausgelobt sind.

Initiatoren sind die Reckenfelder CDU, SPD, Grüne und Reckenfeld direkt. Andere, weniger im Ortsteil verankerte Parteien habe man bewusst nicht eingebunden, sagte Franz-Josef Holthaus (CDU): „Wir wollten eine Reckenfelder Angelegenheit daraus machen.“

Die vier Parteien finanzieren zu gleichen Teilen den Druck der rund 3500 Stimmkarten und übernehmen auch die Verteilung an die Haushalte in jeweils einem der vier Wahlbezirke.

Auch Nicht-Reckenfelder dürfen an der Umfrage teilnehmen. Wer beispielsweise als Kunde eines der vier beteiligten Geschäfte auf die Aktion aufmerksam werde, darf selbstverständlich eine Stimmkarte ausfüllen. Im Wesentlichen aber erwartet man, dass die Reckenfelder die Chance nutzen, über ihr künftiges Viertel mitzuentscheiden.

Drei mögliche Themen sind vorgegeben: Sport, Märchen und Musikinstrumente. Wer mag kann für sein favorisiertes Thema zusätzlich einen konkreten Vorschlag (Beispiel: Posaunengasse) machen. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein ganz freies Thema oder eine konkrete Namen zu benennen. In Reckenfeld kursieren bereits Vorschläge wie „An der alten Schule“ oder „Am alten Sportplatz“. Auch Namen mit Bezügen zu den ersten Siedlern in Reckenfeld wurden offenbar schon ins Spiel gebracht.

„Wir wollen das nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden“, sagt Holthaus als einer der Hauptinitiatoren. Formell muss letztlich allerdings doch die Politik entscheiden. Die beteiligten Parteien kündigen jedoch an, natürlich den Bürgerwillen zu respektieren. Das sei es im Bezirksausschuss Reckenfeld im Grunde Konsens. Man werde die Mehrheits-Meinung der Bürger umsetzen, sagen Cem Akdag (SPD) und Richard Wewer (CDU). „Ich hoffe inständig, dass das auch von anderen Ratsmitgliedern übernommen wird“, sagt Manfred Zilske (Grüne). Denn nach dem Bezirksausschuss müsse auch der Betriebsausschuss ein formelles Votum fassen.

Die Teilnehmer der Umfrage dürfen auch auf einige Gewinne hoffen: Leckeres in Flaschen oder in Präsentkörben, Blumen und manches mehr stehen als Preise bereit. Man wolle jedoch keine große Tombola veranstalten oder Mega-Preise ausloben. Niemand solle allein wegen des Gewinnspiel an der Umfrage teilnehmen, sondern vor allem, um seine Beteiligungsmöglichkeit wahrzunehmen. Die Preise seien als kleines Dankeschön gedacht.

Vor allem für die Menschen, die künftig im Viertel wohnen wollen, sei die Umfrage eine einmalige Chance, sagt Manfred Zilske. „Wer kann schon darüber abstimmen, wie die Straße heißen soll, in der er wohnt?“