Sprachwitz und Entgleisungen

Greven

Ein Feuerwerk mit Gags war angekündigt worden für den Auftritt von Serhat Dogan am Freitagabend in der Kulturschmiede. Was an diesem Abend aber dann präsentiert wurde, hinterließ einen eher zwiespältigen Eindruck. Die Veranstaltung der KI war auch nur mäßig besucht.

Von Axel Engels