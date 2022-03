Spürbare Musizierfreude

Der in Greven bestens bekannte Pianist Matthias Kirschnereit musizierte zusammen mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag.

Über die Resonanz bei den vielen Liebhabern feiner Musizierkunst braucht sich Stefan Erdmann als Organisator von Greven Klassik sicherlich nicht beklagen. Auch wenn er selber nicht anwesend sein konnte, so wird ihn der Erfolg dieses Konzertes sicherlich sehr freuen.

Ein Konzert, bei dem der in Greven bestens bekannte Pianist Matthias Kirschnereit als Solist auftritt, das einen ganz besonderer Höhepunkt in der renommierten Konzertreihe darstellt, ist fast schon selbstverständlich. Diesmal erlebte man ihn zusammen mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung von Petr Vronsky, das auch mit dem „Divertimento D-Dur KV 136“ von Wolfgang Amadeus Mozart den Abend eröffnete.

Dieses für die abendlichen Konzerte am Hofe des Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo geschriebene Werk versprühte bei solch akribisch genauer Spielweise seinen höfischen Glanz. Dieses zur „Unterhaltung“ geschriebene dreisätzige Werk mit seinem inspirierenden langsamen Mittelsatz war natürlich ein willkommene Einstimmung für das Publikums, zwar virtuos für die ersten Violinen angelegt, aber eben nicht so „anspruchsvoll“ wie spätere Werke aus der Feder Wolfgang Amadeus Mozarts. Galant und lebendig ganz im damals modernen italienischen Stil angelegt wurde es von dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag mit Detailtreue und spürbarer Musizierfreude interpretiert, genoss man dieses an die Leichtigkeit der Werken des von Mozart geschätzten Komponisten Sammartini erinnernde Divertimento.

Danach erlebte man das „Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25“ von Mendelssohn Bartholdy in einer wohl nur selten zu hörenden Fassung für Klavier und Streicher. Matthias Kirschnereit hat sich sehr intensiv mit dem Schaffen des romantischen Komponisten beschäftigt, seine Einspielung des „Capriccio brillant op. 22 für Klavier und Orchester“ wird wohl vielen Musikliebhabern bekannt sein. Wer das Original des aufgeführten „Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25“ kennt, wird bei der reinen Streicherbesetzung natürlich vieles an Dramatik und Leidenschaft vermissen.

Aber ungeachtet dieser Einschränkung des originalen Orchesterklangs, Felix Mendelssohn Bartholdy soll ja auch solch eine Besetzung autorisiert haben, war überaus kultivierte Spielweise von Matthias Kirschnereit und der bis ins kleinste Detail stimmige Dialog mit dem Kammerorchester schon ein Genuss. Das sehr leidenschaftliche Jugendwerk kleidete er in ein mitreißendes Gewand, konnte schon im spritzigen Einleitungssatz seine ganze Virtuosität in den Dienste des musikalischen Ausdrucks stellen. Im langsamen Mittelsatz genoss man die innige und gefühlvolle Melodieführung, mit Akribie und Feinsinn gestaltete Matthias Kirschnereit diesen sehr anspruchsvollen Part. Mit einem rauschenden Finalsatz riss er natürlich die Besucher ganz in seinen Bann, spürte man deutlich, warum schon zu Lebzeiten des Komponisten dieses brillante Werk für Furore gesorgt hat.

Als Zugabe wählte er dann das bekannte „Lied ohne Worte op. 67 Nr.3“ und widmete es den Menschen in der vom Krieg heimgesuchten Ukraine. Diese von Melancholie erfüllte Komposition spielte er mit einer unglaublichen Innigkeit. Als Finale erklang dann nach der Pause die „Serenade für Streicher C-Dur op. 48“ von Antonin Dvorák. Da konnte das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag den spätromantischen Charakter des Werkes unter dem sehr differenzierten Dirigat von Petr Vronsky natürlich bestens darstellen.