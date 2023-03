Stadt kann Druck auf Grundstücksbesitzer machen

Greven ist eine von landesweit 95 Kommunen, die per Rechtsverordnung einen erweiterten Instrumentenkasten an die Hand bekommen haben, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Folge: Greven kann unter anderem Eigentümerinnen und Eigentümer verpflichten, ihre Grundstücke innerhalb einer angemessenen Frist zu bebauen.

Eine rege Bautätigkeit im Stockkmap - das ist lange her. Weil der Wohnungsmarkt in Greven sehr angespannt ist, soll Bauland schneller erschlossen werden können.

Die Stadt Greven ist in die so genannte „Gebietskulisse für angespannte Wohnungsmärkte NRW“ aufgenommen worden. Die Landesregierung gibt betroffenen Kommunen damit bestimmte baurechtliche Möglichkeiten an die Hand, um etwas Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen. Ziel ist es, „mehr und schneller Bauland erschließen zu können“, wie das Landesbauministerium auf seiner Homepage erläutert.