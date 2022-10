Stadt räumt Schrotträder ab

Die jeweiligen Fahrräder wurden so wie hier am Bahnhof Greven gekennzeichnet

Seit Montag und noch bis einschließlich Mittwoch werden drei Fahrradabstellanlagen in Greven gereinigt. Das beinhaltet auch, dass Schrotträder entfernt werden. Am Bahnhof Greven, am Haltepunkt Reckenfeld sowie am Imbissrondell Busbahnhof sind die Halter der Zweiräder über den nahenden Termin informiert worden. „Die Fahrräder werden immer ungefähr zehn Tage vorher gekennzeichnet“, erläutert Stadtsprecher Wolfgang Jung. Man beschränke sich dabei auf „eindeutige Schrottfahrräder, die komplett hinüber sind“. Auf den Zetteln, die an den jeweiligen Rädern angebracht werden, steht: „Dieses Fahrrad macht den Anschein, dass es nicht mehr aktiv genutzt wird.“