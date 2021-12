„Stolz auf jeden und jede“

Greven

Einst selbst Schülerin der Martin-Luther-Grundschule, heute deren Leiterin: Christina Hagemeyer (40) ist offiziell ins Amt eingeführt worden. Die dreifache Mutter weiß: Sie ist nur so gut wie das Team an ihrer Seite. Im Interview spricht sie über Teamspirit, Anbaupläne und darüber, was man Kindern – neben Rechnen, Schreiben und Co. – mit auf den Weg geben sollte.

Von Oliver Hengst