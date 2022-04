Jugendliche Biker auf der Suche nach neuer Fläche für Dirt-Bahn

Es ist eine tolle Dirtbahn. 20 mal 100 Meter groß, am Rande des Gimbter Ortskerns, nahe des Mühlenweges. Die stolzen Biker sind unter anderem Timon Beinker und Jannis Lipski. Das Problem: Die wellige Landschaft wird bald begradigt werden

Etwa 20 mal 100 Meter groß ist die Fläche zwischen den Feldern am Rande des Gimbter Ortskerns, nahe des Mühlenweges. Hier befinden sich bis zu sieben aufgehäufte Erdhügel, die zu Sprüngen und Schanzen errichtet wurden. In einem kleinen Holzverschlag stehen Schubkarren, Schaufeln und Hacken, mit dem seit gut zwei Jahren von Jugendlichen eine Dirt-Bahn in ruhiger Lage errichtet wurde.