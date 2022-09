Strom für 3000 Einfamilienhäuser

Vor zehn Jahren ging die Biogasanlage an der Schmedehausener Straße in Betrieb. In dieser Zeit wurden 109 Millionen kWh Strom und 117 Millionen kWh Wärme produziert. Jetzt überlegen die Genossen, auf einem benachbarten zwei Hektar großen Acker eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.

Sie waren in Greven die Ersten. Vor zehn Jahren ging die Biogasanlage an der Schmedehausener Straße in Betrieb. Welche Bedeutung die Erzeugung von Strom und Wärme durch die Verbrennung des Gases heute in Zeiten der Energiekrise hat, konnte damals wohl niemand ahnen.