Strom vom Balkon

Der Klimawandel geht uns alle an - für Viele ist aber das Denken in Alternativen noch immer zu weit vom eigenen Leben entfernt und die Entwicklung scheint kaum beeinflussbar. Die VHS Emsdetten – Greven – Saerbeck bietet zu diesem brandaktuellen Thema gleich mehrere sehr informative, interessante Veranstaltungen an.

Balkonkraftwerke können ein Einstieg in diese Thematik sein - kleine Solaranlagen erzeugen Strom und speisen ihn direkt in das eigene Haus oder die Mietwohnung ein.

An einem Seminar-Abend wird das Modell eines Balkonkraftwerks vorgestellt.

Vorgestellt wird in Form eines Webinars der komplette Ablauf zur Installation von ersten Überlegungen über die Materialbeschaffung, Installation, Inbetriebnahme bis hin zur Finanzierung und dem Vorteil für das eigene Portemonnaie – und für den Klimawandel, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vortrag dauert etwa 45 Minuten und wird hinterher als PDF mit Quellen und weitergehenden Informationen zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung findet am 15. Februar von 19.30 bis 21 Uhr im Onlineseminarraum des Dozenten statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Für diejenigen, die sich in die Thematik weiter vertiefen möchten, bietet die VHS die weiterführenden Seminare „Wie plane ich eine Fotovoltaikanlage inklusive Speicher und Wallbox“ (am 21. März um 19 Uhr) und „Fotovoltaik Selbstinstallation“ (am 28. März um 19 Uhr), die ebenfalls als Webinar stattfinden, an.

Für die Teilnahme an den Seminaren zum Thema Fotovoltaikanlagen wird dringend empfohlen, vorab das Seminar zum Thema Balkonkraftwerk zu besuchen!

Ein weiteres innovatives, interessantes Kursformat, bestehend aus vier Präsenz- und zwei Online-Terminen, ist mit dem Kurs „Klimafit – schlaumachen, konkret werden“ im Angebot. Dort ist es möglich, aktuelle Fragen mit bekannten Wissenschaftlern auf Augenhöhe zu diskutieren und das örtliche Klimaschutzmanagement kennenzulernen.

Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, ausgestellt von dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) und dem WWF Deutschland. Beide Organisationen sind für den Inhalt des Kurses verantwortlich.

Für die Kursteilnehmer benötigen Teilnehmer ein internetfähiges Endgerät. Der Kurs startet am 15.03.2023 um 18 Uhr, die Kursgebühr beträgt 30 Euro.

Anmeldungen zu sämtlichen genannten Veranstaltungen sind in der Geschäftsstelle der Volkshochschule unter Telefon 02572/96037-0, oder im Internet unter www.vhs-egs.de möglich.