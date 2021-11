Stutenkerle gegen eine kleine Spende

Jeder kann bei den Messdienern leckere Stutenkerle bestellen, die diese dann in der Nacht zum Nikolaustag vor die Haustüren der Beschenkten in Greven, den Bauerschaften und Saerbeck liefern.

An jemanden denken und einen persönlichen Gruß versenden, der auch noch lecker schmeckt? Nichts einfacher als das: denn die Messdiener der St. Martinus Gemeinde sind auch in diesem Jahr in der Nacht zum 6. Dezember wieder in der „Mission Stutenkerl“ unterwegs und das Haus der Begegnung am Martinus-Kirchplatz wird erneut zur Außenstelle des Nikolaus‘.

Jeder kann bei den Messdienern leckere Stutenkerle bestellen, die diese dann in der Nacht zum Nikolaustag vor die Haustüren der Beschenkten in Greven, den Bauerschaften und Saerbeck liefern.

„Wie jedes Jahr können wir die Stutenkerle bei Freunden, Familie und allen anderen vorbeibringen, denen man einen netten Gruß am Nikolausmorgen zukommen lassen möchte“, erläutert Thorben Bensmann, einer der Organisatoren.

Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Infektionslage zwar nicht mehr so angespannt, auf besondere Hygiene beim Einpacken der Backwaren werde jedoch trotzdem geachtet, verspricht die Leiterrunde der Messdiener. „Das wird wieder eine super Aktion. Ich freue mich schon, vielen Menschen eine kleine Freude zu bereiten“, ist sich Jana Benning sicher.

Und dabei hängt die Messlatte in diesem Jahr besonders hoch: Waren es 2019 mit über 1000 Stutenkerlen schon besonders viele Bestellungen, so wurde im vergangenen Jahr mit 2200 verschenkten Lebkuchenmännern ein neuer Rekord aufgestellt. Eine so große Nachfrage erfordert von den Nikolaus-Helfern einiges an Vorbereitungen. Daher startet die Bestellphase bei den Messdienern ab sofort.

Und was kostet die Aktion? Im vorigen Jahr wurden die Stutenkerle das erste Mal statt zu einem festen Preis gegen eine freiwillige Spende angeboten nach dem Prinzip „Zahlen Sie, was Ihnen dieses Engagement wert ist“. „Wir konnten feststellen, dass diese Neuerung bei vielen Grevenern gut angekommen ist, denn viele haben die Möglichkeit genutzt, unsere Jugendarbeit zu unterstützten“, blickt die Leiter-Runde zurück.

In den vorangegangenen Jahren lag der Preis bei 2,50 Euro pro Stück. „Nun können Sie selbst entscheiden, was Sie gerne dafür spenden möchten, dass wir den Stutenkerl besorgen, verpacken und in der Nacht zum Nikolaustag vor die Haustür legen“, erklärt Michel Lehm­kuhl und fügt hinzu: „Da Materialkosten trotzdem gedeckt werden müssen, können Bestellungen mit einer Spende unter 1,50 Euro pro Stutenkerl leider nicht bearbeitet werden.“

Bestellzettel gibt es in Geschäften, Arztpraxen und Kirchen, auf der Internetseite der Gemeinde, sowie auf Anfrage im Pfarrbüro. Die ausgefüllten Zettel sollen mit der Spende in einem Umschlag (Aufschrift „Stutenkerlaktion“) spätestens bis zum 27. November im Pfarrbüro sein.