Tanz fürs platte Land

In der Grevener Tanzbühne startet am heutigen Samstag ein besonderes Projekt. Das „Netzwerk Tanz im Münsterland“ hat den Tanzlehrer Yorgos Theodoridis aus Aachen eingeladen, weil es ein Tanzfestival für Kinder und Jugendliche organisieren will. Diane Müller (50) ist geschäftsführende Bildungsreferentin der Landesarbeitsgemeinschaft Tanz NRW in Köln. Mit ihr sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning.

