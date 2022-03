Täter muss 13 Jahre ins Gefängnis

Greven

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht verurteilte am Montag den heute 26 Jahre alten Täter zu 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Grevener Asyl- und Obdachlosenunterkunft an der Wentruper Mark.

-klm-