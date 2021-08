Teamgeist, Vielfalt und Dankbarkeit

Nicht nur der Teamgeist innerhalb der Feuerwehr, die Vielfalt der Aufgaben und Einsatzbereiche und die Dankbarkeit, die der Feuerwehr von der Bevölkerung entgegengebracht wird, machen den Eintritt in die Feuerwehr so interessant.

Christian Wietkamp konnte sich den Eintritt in der Grevener Feuerwehr am Anfang gar nicht vorstellen: „Ich dachte damals, ohne einen handwerklichen Hintergrund brauche ich das gar nicht anfangen.“ Zwar kommt Schreibtischtäter Wietkamp nicht aus dem Handwerk, trotzdem: Die Feuerwehr gehört für ihn inzwischen wie selbstverständlich dazu. Nicht nur ihn sprechen besonders der Teamgeist innerhalb der Feuerwehr, die Vielfalt der Aufgaben und Einsatzbereiche und die Dankbarkeit, die der Feuerwehr von der Bevölkerung entgegengebracht wird, an. Genau diese wollen die Blauröcke in den Vordergrund stellen bei ihrer Anwerbungs-Aktion für neue Männer und Frauen.