Greven will Handyparken einführen

Nutzer der kostenpflichtigen Parkplätze in Greven sollen künftig die Gelegenheit haben, auch per App, Anruf oder SMS ein Parkticket zu lösen. Dabei wird minutengerecht abgerechnet. Zudem kann man das Parkticket von unterwegs – etwa aus dem Café – digital verlängern.

Die Stadt Greven will das so genannte Handy-Parken einführen. Nutzer der kostenpflichtigen Parkplätze in der Stadt sollen künftig die Gelegenheit haben, auch per App, Anruf oder SMS ein Parkticket zu lösen. „Das ist ein zusätzlicher Service, den wir anbieten wollen“, sagte André Kintrup, Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Verkehr und Grün, im Betriebsausschuss. Ein genauer Zeitpunkt steht in des noch nicht fest.

Zusätzlich zum Bar-Zahlen am Automaten (das es weiter geben wird) sollen Autofahrer künftig auch via Smartphone zahlen können. Der besondere Vorteil: „Sie können aus dem Café Ihr Parkticket verlängern“, erläuterte Kintrup. Bislang muss man dafür zum Automaten, um ein neues Ticket zu ziehen.

Für die Stadt sprechen vor allem zwei Gründe für die Einführung der Digital-Variante. Zum eine biete diese den Nutzern mehr Komfort. Zum anderen müsse die Stadt „weniger Hartgeld einsammeln und es zur Kasse bringen“. Die Kosten hierfür seien deutlich gestiegen.

Die städtischen Mitarbeiter, die den Parkraum überwachen, werden künftig mit einer App auf ihren Dienst-Handys ausgestattet. Diese liefert, nachdem das Kennzeichen gescannt wurde, Infos darüber, ob ein Parkticket gelöst wurde. Das ist deshalb nötig, weil künftig nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen ist, ob jemand bezahlt hat. Ein fehlender gedruckter Bon hinter der Windschutzscheibe heißt eben nicht, dass jemand „für lau“ parkt.

Wer künftig per Smartphone zahlen will, kann dies per App, SMS oder Anruf erledigen – am komfortabelsten ist sicher die App-Variante. Man gibt den Parkplatz und das Auto-Kennzeichen ein und bucht eine bestimmte Zeit. Verlässt man den Parkplatz, bucht man sich einfach wieder aus. Hat man beispielsweise eine Stunde gebucht, nutzt aber nur 30 Minuten, zahlt man auch nur 30 – es wird minutengenau abgerechnet.

Allerdings wird ein Aufschlag fällig: je nach Anbieter und Tarif zwischen 10 und 25 Cent oder 10 bis 15 Prozent der Parkgebühren pro Parkvorgang, also zusätzlich zu den eigentlichen Gebühren fürs Parken. Ist das Handy-Parken also teurer als herkömmliches Zahlen mit Bargeld? Nicht unbedingt: „Wenn man jedoch davon ausgeht, dass man bei der Zahlung mit Bargeld oft mehr Zeit bezahlt als man in Anspruch nimmt, um ein „Knöllchen“ zu vermeiden, ist das Handyparken voraussichtlich trotz höherer Gebühren günstiger, weil minutengenau abgerechnet wird“, erläutert die Stadt in ihrer Beschlussvorlage. Den fälligen Gesamtbetrag fürs Parken zahlen die Nutzer in einem Rutsch, Stadt und App-Anbieter rechnen dann intern ab.

Apropos Anbieter: Die Stadt möchte gern mit dem Verein „Smartparking Plattform e.V.“ zusammenarbeiten. Dort haben sich alle derzeit auf dem deutschen Markt vertretenen Anbieter zusammengeschlossen. Parkende müssten sich dann für einen der konkurrierenden Anbieter (aktuell sind es zehn) und deren jeweilige Konditionen entscheiden. In Emsdetten, Ibbenbüren und Münster wird das schon so praktiziert, dort sind jeweils nur eine Auswahl der Anbieter verfügbar.

Kann man bald auch mit Karte zahlen? Aktuell gibt es in Greven etwa 850 kostenpflichtige Parkplätze und 21 Parkscheinautomaten. Letztere so umzurüsten, dass man mit Karte zahlen kann, würde pro Exemplar rund 2500 Euro kosten – nicht rentabel. Bei einem notwendigen Ersatz der Automaten will die Stadt jedoch prüfen, ob dann auch bargeldloses Zahlen eingeführt werden kann. Aktuell geht man davon aus, „dass eine derartige Umrüstung erst mit Einführung einer komplett neuen Automatengeneration sinnvoll erscheint“.