Tote und abgemagerte Rinder auf Bauernhof gefunden

Kühe in einem Stall in Greven. Diese Tiere wurden und werden gut versorgt. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Schmedehausen sah das anders aus. Dort fand das Veterinäramt mehrere Tierkadaver im fortgeschrittenem Verwesungszustand.

Mitarbeiter des Kreisveterinäramtes haben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am Glanering in Schmedehausen Mängel in der Tierhaltung festgestellt. Unter anderem wurden mehrere Tierkadaver im fortgeschrittenem Verwesungszustand vorgefunden. Vier weitere erwachsene Rinder befanden sich in einem hochgradig abgemagerten Zustand. Das bestätigte jetzt Dr. Christoph Brundiers, Amtstierarzt und Leiter des Veterinäramtes des Kreises Steinfurt auf Anfrage dieser Zeitung.