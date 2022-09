Turnhallen als allerletzte Option

Greven

Flüchtlinge in Turnhallen unterbringen müssen – das würde die Stadt gern vermeiden. Daher werden Alternativen geprüft. Die Weiternutzung der Hauptschule in Reckenfeld zählt ebenso dazu wie der alte Bauhof-Standort an der Saerbecker oder die bald freie Kita in Gimbte.

Von Oliver Hengst