Über 3000 Covid-Erkrankte

Impfen lassen kann man sich im Impfzentrum des Kreises am FMO (mittwochs bis sonntags von 13 bis 19 Uhr, ab kommender Woche freitags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr). Darüber hinaus bieten die meisten Arztpraxen in Greven Impftermine an. „Im Moment“, sagt Hausarzt Dr. Christian Tast, „gibt es ausreichend Impfstoff von Biontech und Moderna.“ In seiner Praxis bietet er daher vormittags Impfungen ohne Termine an. Auch andere Ärzte in der Stadt bieten spontane Impfmöglichkeiten. Wenn der eigene Hausarzt keine Impfungen bietet, können Impfwillige sich auch in anderen Praxen impfen lassen.