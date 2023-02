Ukraine-Hymne und Westernhagen

Das kulturelle Grevener Projekt „Bühne frei!“ organisierte am Samstagmorgen eine neue Veranstaltung in der Kulturschmiede. Das Publikum war zahlreich erschienen: knapp 100 Stühle waren besetzt.

Das musikalische Duo „Sieg-Fried“ eröffnete das Programm mit ihren eigenen Arrangements von verschiedenen bekannten Liedern wie „What a wonderful world“ und „You raise me up“.

Außerdem begeisterten sie das Publikum mit einer rührenden Komposition, in der die „Ukrainische Hymne“ und Westernhagens „Freiheit“ verflochten waren.

Das gemeinsame Auftrittsdebüt des Sängers Siegmund Großmann-Möllers und des Pianisten Wilfried Sellmann wurde vom Publikum mit lautem Applaus honoriert.

Als Gast für ein literarisches Intermezzo las der 21-jährige Autor Felix Froning aus Greven aus seinem letzten Buch „Mandelmilchcappuccino“ vor. Er erzählte über die Erfahrungen, Gedanken und die allgemeine Inkompetenz von Atticus und seinem vierbeinigen Freund Pie. So könnten Kaffeetrinker in verschiedenen Kategorien eingeteilt werden mit Mandelmilchliebhabern wie Atticus als Beispiel. Ein Genuss für den Samstagvormittag!

Die Jazzband „Oh Oh Oh Oh Oh Explode“ sorgte bei den Gästen mit einem melodischen und peppigen Repertoire für eine heitere Stimmung. Unter Leitung von Jan Klare an den Tasten bekamen Hits wie „Power of love“ und „Superstition“ eine kreative, jazzige Sauce. Mit verschiedenen Gitarren- und Saxsoli hat die Band einen einzigartigen Eindruck hinterlassen. Die Zugabe „Black magic woman“ von „Santana“ brachte das Publikum rhythmisch klatschend Energie für das ganze Wochenende.

Abschließend wurden Spenden gesammelt für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die momentan im betroffenen Erdbebengebiet Leben rettet. Diese Spende des Veranstaltungspublikums wird das Organisationsteam mit Freude an die Hilfsorganisation übergeben. Insgesamt, so die Organisatoren in einer Pressemitteilung, eine erfolgreiche Veranstaltung.

Die nächste „Bühne frei!“-Veranstaltung findet am Samstag, 25. März, um 10.30 Uhr in der Kulturschmiede statt.