Ukraine-Krieg trifft auch Ghana

Martin Muosayir ist der neue leitende Pfarrer der Gemeinde St. Theresa in Damongo (Ghana). In einer Video-Konferenz berichtete er über die Verwendung der Spendengelder. Ein Teil soll für Mais ausgegeben werden, um die Hungernden zu ernähren.

Die Weihnachtsaktion „Verschenke Hoffnung“ in Saerbeck war ein voller Erfolg. Insgesamt wurden 22 020 Euro gespendet, die der Partnergemeinde der Saerbecker Gemeinde St. Georg, Partnergemeinde St. Theresa in Damongo (Ghana), zu Gute kommen.

Seit Dezember 2021 hat die Gemeinde St. Theresa einen neuen leitenden Pfarrer, berichtet Eine-Welt-Kreis-Sprecher Andreas Holtmann Er heißt Martin Muosayir. Das Besondere: Er beherrscht die deutsche Sprache und hat sich, als er von dem Spendenbetrag gehört hat, wie folgt geäußert. „Waao. Das ist fantastisch. Das ist in der Tat eine Aktion, die in einer ansonsten hoffnungslosen Situation Hoffnung gibt. Das ist die Weihnachtsbotschaft: den Menschen in der Menschwerdung Hoffnung zu geben. Möge Gott unsere Zusammenarbeit weiterhin segnen, um die Ecken unserer Welt zu erhellen.“

In einer Video-Konferenz mit Father Martin, Aiden Ngmenbon (Sprecher des Arbeitskreises in Damongo), Oliver Jochmaring (Arbeitskreis Eine-Welt-St. Georg Saerbeck)und Andreas Holtmann wurde über die Verwendung der Spenden gesprochen.

Der Arbeitskreis in Damongo habe sich inzwischen getroffen, um über die Mittelverwendung der Spenden zu diskutieren. Auch in Damongo seien die Folgen des Krieges in der Ukraine zu spüren. So sei die ohnehin schon vorhandene Inflation noch einmal stark angezogen.

Insbesondere haben sich die Lebensmittel und Benzin stark verteuert. Dies treffe besonders die Menschen, die ohnehin schon zu wenig zum Leben zur Verfügung hatten und nun ums Überleben kämpfen.

Daher wurde vom Arbeitskreis in Damongo beschlossen, folgende Dinge mit den Spenden aus Saerbeck vorrangig zu finanzieren:

1. die Hungernden zu ernähren,

2. die Umwelt durch Einpflanzung von Bäumen zu schützen und

3. Bildung und Gesundheit armer Schulkinder zu gewährleisten.

Hierzu hat Father Martin folgendes geschrieben: „Wir wollen Säcke von Mais kaufen. Sehr arme Familien, die immer schon von der Kirche unterstützt wurden, werden den Mais kostenlos erhalten. Andere Familie werden den Mais mit einem Rabat kaufen. Mit dem Erlös können wir nächstes Jahr am Ende der Ernte Getreide kaufen und speichern für die Hungerzeit. Wir wollen nicht allen Familien den Mais kostenlos verteilen und sie in die Abhängigkeit treiben.

Unsere Umwelt ist zerstört. Die Erde wird einfach ausgebeutet. Da viele Familien von Holz und Holzkohle abhängig sind, denn die Kohle ist zum Kochen notwendig, werden zu viele Bäume abgeholzt. Die Lage ist so schlimm, dass die Regierung letztes Jahr das Programm „Greening Ghana“ ins Leben gerufen hat. Wir sollen Jahr für Jahr Millionen von Bäume einpflanzen. Die Erfahrung vom vergangenen Jahr zeigt, dass viele Bäume, die eingepflanzt wurden, nicht überlebt haben.

Schulkinder, die eine Krankenversicherung erhalten, sollen als Gegenleistung einen Baum einpflanzen und sich um diesen kümmern. Ferner sollen die Kinder extra belohnt werden, die dafür sorgen, dass ihre Bäume überleben. Wir werden ihnen beibringen, wie sie die Bäume bewässern in der Trockenzeit, damit sie überleben bis die nächste Regenzeit kommt. Für die Bewässerung in der Trockenzeit müssen wir Regenwasser sammeln und „Water tanks“ dafür kaufen.

Das dritte Hauptprojekt ist Bildung und Gesundheit armer Schulkinder zu unterstützen. Arme Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht zahlen können, könnten finanziell unterstützt und so Schulbildung möglich gemacht werden. Durch eine bessere Versorgung mit Wasser und Zahlung der Krankenversicherung wird die Gesundheit der Kinder verbessert“, schreibt Father Martin Muosayir abschließend.