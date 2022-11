Mülltrennung, Flyer und Upcycling

-oh-

Die Mariengrundschule hat für ein Mülltrennungsprojekt einen Umweltpreis von der Fiege-Stiftung überreicht bekommen, der dritte Platz ist mit 500 Euro Preisgeld verbunden. An Ideen mangelte es nicht: iPad statt Papier, die konsequente Mülltrennung in den Klassen, Erklärvideos und Bastelarbeiten zum Thema. „Wir haben gemerkt, dass Umweltschutz auch Spaß machen kann“, sagen die Schüler.

Kai Alfermann überreichte den Preis an Tim und Charlotte, sehr zur Freude von (hinten von links): Schulleiterin Agnes Langenhoff,

Wenn die Schüler der Mariengrundschule in die Aula gerufen werden, dann wissen sie: Heute geschieht etwas Besonderes. So war es auch am Mittwochmorgen. Die Fiege-Stiftung überreichte der Schule einen Umweltpreis, der dritte Platz ist mit 500 Euro für die Klassenkassen verbunden.