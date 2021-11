Uropas Wirken strahlt bis Greven

„Zuerst dachte ich ja, das interessiere mich nur, weil das ja mein Uropa ist. Aber dann habe ich so viel rausgefunden, das ich das der Welt nicht vorenthalten wollte.“ Der 45-Jährige Björn Kiefer hat ein Buch über das Lebenswerk seines Uropas geschrieben – mit Bezug zu Greven.

Im Autohaus Kiefer an der Emsdettener Straße hängt das Modell eines altertümlichen Segelflugzeugs. Es ist mehr als pure Deko – es ist eine Verbindung zu einer komplexen Familiengeschichte. Björn Kiefer hat sich der Geschichte verschrieben und die Geschichten aufgeschrieben. Gerade ist sein zweites Buch erschienen. „Die Segelflugschule Rhinow“ erzählt die Historie jener Institution in Brandenburg. Und wer es liest, erfährt, was der Flieger über den Renaults damit zu tun hat.