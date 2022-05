Verdacht stimmt: Wolf reißt Reh

Der Verdacht hat sich bestätigt: Das verendete Reh, das am 22. April in Bockholt entdeckt wurde, ist von einem Wolf gerissen worden. Das teilte das Landesamt für Naturschutz jetzt nach einer DNA-Analyse mit. Demnach handelt es sich um eine Wölfin, die bislang kaum in Erscheinung trat.

Der Verdacht hat sich bestätigt: Das Reh, das am 22. April in Greven-Bockholt gefunden wurde, ist von einem Wolf gerissen worden. Das bestätigte am Freitagnachmittag das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). Das mit der DNA-Analyse beauftragte Forschungslabor fand demnach heraus, dass es sich um eine Wölfin handelt, die bislang aber offensichtlich kaum in Erscheinung getreten ist.