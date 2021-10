Verschmolzen zu tieferer Einheit

Pe Werner präsentiert in ausverkaufter Kulturschmiede „Best of“-Programm

Greven

Am Freitagabend war es in der vollbesetzten Kulturschmiede endlich so weit: Pe Werner sang unvergessene Hits wie „Kribbeln im Bauch“ und „Weibsbilder“. Das zweistündige Konzert war ausverkauft. Begleitet wurde Pe Werner von dem Pianisten Peter Grabinger.

Von Ulrich K. Coppel