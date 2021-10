Versuchte Vergewaltigung vom Schiff aus verhindert

Michael Trotz hatte Socken an, als er den Täter fasste. Im August verhinderten der Schiffsführer und sein Kollege eine Vergewaltigung am Kanal. Vom Wasser aus hatten sie die Situation beobachtet.

Mutig, schnell und selbstlos haben sie gehandelt – und das verdient eine besondere Anerkennung: Zwei Besatzungsmitglieder eines Reederei-Schiffs haben im August am Dortmund-Ems-Kanal in Greven eine Vergewaltigung verhindert. Als sie sahen, wie eine Frau am Ufer von einem Mann körperlich angegangen wurde, legten sie kurzerhand an und eilten zur Hilfe.

Für ihren vorbildlichen Einsatz sind sie jetzt durch den Landrat des Kreises Steinfurt, Dr. Martin Sommer, sowie durch den Leiter der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Jörg Voigt, persönlich geehrt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Dass die Frau aus dieser gefährlichen Situation gerettet und in Sicherheit gebracht wurde, haben wir Ihnen zu verdanken“, erklärte Dr. Sommer in den Räumlichkeiten der Reederei an der Schleuse in Spelle (Niedersachsen).

Opfer war mit Hund unterwegs

Dort nahm Schiffsführer Michael Trotz aus Berlin auch stellvertretend für seinen Kollegen – einen Facharbeiter für Wasserstraßenbau – die Ehrung sowie ein Präsent aus dem Kreis Steinfurt entgegen.

Im August hatten die beiden Männer nicht lange gezögert und die betroffene Frau, die mit ihren Hunden am Kanalufer spazieren ging, aus der Notsituation befreit. Die Retter, die damals mit einem Transportboot von Venhaus in Richtung Münster unterwegs waren, hatten vom Wasser aus beobachtet, wie sie auf Höhe der Brücke Landskrone von einem Mann verfolgt und anschließend zu Boden gerissen wurde.

Daraufhin wendete Michael Trotz das Schiff und legte am Steinufer an. Sein Kollege sprang von Bord und nahm – auf Socken – die Verfolgung des nun flüchtenden Täters auf. Er fasste ihn und hielt ihn fest, bis die Polizei am Tatort eintraf.

Frau war verletzt

Michael Trotz kümmerte sich um die verletzte und sichtlich mitgenommene Frau. Im Namen der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Steinfurt sprachen deshalb Landrat Dr. Martin Sommer und Jörg Voigt, der Leiter der Kreispolizeibehörde Steinfurt, in Spelle ihren Dank aus. „Sie beide haben durch Ihr Verhalten gezeigt, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln“, erklärte Sommer.