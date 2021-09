Viele haben sich schon entschieden

Schon rund 5000 Grevener haben sich Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl in Greven zuschicken lassen. Entwickelt sich die Tendenz so weiter, ergibt das vermutlich einen neuen Rekord.

Es gibt Menschen, die wissen schon, was sie tun. Die lassen sich auch durch nichts mehr beeinflussen. Und da sind die anderen, die noch zweifeln. Aber immer größer wird die dritte Kategorie der Wähler: Das sind die, die schon längst gewählt haben. Vermutlich wird diese Zahl bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, in Greven, vermutlich in ganz Deutschland, ein Rekord-Niveau erreichen. Beleg: In Greven haben schon jetzt, drei Wochen vor der Wahl, 5000 Menschen Briefwahlunterlagen angefordert.