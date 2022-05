Im Garten von Gabriele und Manfred Heyne am Eli-Marcus-Weg werden die Besucher auf einem verschlungenen Weg an dicht bepflanzten Beeten entlanggeführt.

Im Rahmen der Aktion „Kunstvolle Gärten in Reckenfeld“ öffnen Gabriele und Manfred Heyne am 19. Juni die Pforte ihres exotischen Gartens am Eli-Marcus-Weg 1.