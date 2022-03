Vielfalt soll Anregungen liefern

Endlich wieder Kunstvolle Gärten in Reckenfeld: Elf Gartenbesitzer machen im Sommer ihr grünen Refugien zugänglich.

Kunstvolle Gärten in Reckenfeld

Die erste Ausgabe seit vier Jahren: In diesem Sommer öffnen wieder Gartenbesitzer aus Reckenfeld die Tore für Besucher. „Kunstvolle Gärten“ findet am 19. Juni (Sonntag, 10 bis 18 Uhr) statt. Elf Gärten sind zu besichtigen, darunter fünf, die in diesem Rahmen zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden.