Vom Improtheater bis zum Spieleabend

Sie stellen was auf die Beine. Jugendliche der Abtenteuerkiste haben im Kesselhaus wieder ein großes Programm erstellt. Und sie sind für weitere Ideen offen.

Spieleabende besuchen, Improtheater spielen, Projekte planen und umsetzten und einen Karnevalswagen bauen – das alles ist im Kesselhaus möglich. Einen Überblick über die Aktionen, Angebote und Veranstaltungen findet man im neuen Programmheft des Kesselhauses. Dieses ist online auf der Homepage der Abenteuerkiste www.abenteuerkiste.de oder als Heft an verschiedenen Stellen in der Stadt zu finden.

Neben dem Brettspieleabend, welcher jeden zweiten und vierten Montag im Monat stattfindet und mit 15 bis 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer gut besucht ist, gibt es ab Februar 2023 jeden ersten Dienstag im Monat ein Improtheater Treff, bei welchem man sich im Theater spielen ausprobieren kann, verschiedene Übungen macht und spontane, lustige Szenen spielt.

Donnerstags ist wöchentlich die Planbar im Kesselhaus zu finden. Die Jugendlichen planen kleine und große Veranstaltungen, welche sie sich selbst überlegen. Sie organisieren, planen und machen alles selbst und werden lediglich bei Fragen und Bedarf unterstützt.

Neben den regelmäßigen Angeboten finden auch einzelne Projekte, wie das Karnevalsprojekt und die Gedenkstättenfahrt ihren Platz im Kesselhaus.

Das Kesselhaus ist seit Jahren ein Raum für Jugendliche, in dem Ideen gesponnen und Projekte gemeinsam umgesetzt werden. Die Ideen und Wünsche der Jugendlichen stehen hier im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung. Um das Kesselhaus nach der langen Veranstaltungs-Durststrecke wieder mit Leben zu füllen, wurde 2022 eine Umfrage durchgeführt, in welcher Jugendliche nach ihren Interessen gefragt wurden.

Ziel war es, Angebote und Aktionen im Kesselhaus zu starten, welche von den Jugendlichen gewünscht werden.