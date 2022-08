„Vom Job her super“

Stefan Deimann (57) war 13 Jahre Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Greven (GFW). Eine Position, die in den vergangenen Jahren von der Politik in Frage gestellt wurde. Jetzt geht der Ex-Karnevalsprinz und Greven-Fan als Wirtschaftsförderer nach Ahlen. In seiner letzten Amtswoche sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning mit Deimann in seinem neuen Büro in der Marktstraße.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch