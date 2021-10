Vom Wohnstift zum Seniorenzentrum

Es ist schon ein merkwürdiges Jubiläum. 51. Geburtstag? Den feiert man doch nicht. Doch, in Corona-Zeiten geht das. Vor allem, wenn der 50. eben wegen Corona ausgefallen ist.

In den vergangenen 51 Jahren hat sich das Matthias-Claudius-Haus in Reckenfeld stark verändert, wurde immer mal wieder ausgebaut. Aktuell leben dort 96 Senioren.

Es ist schon ein merkwürdiges Jubiläum. 51. Geburtstag? Den feiert man doch nicht. Doch, in Corona-Zeiten geht das. Vor allem, wenn der 50. eben wegen Corona ausgefallen ist. Heute findet zunächst ein Festgottesdienst in der Erlöserkirche statt, danach gibt es Leckereien aus der hauseigegen Küche des Matthias-Claudius-Hauses in Reckenfeld. Denn: Genau um dieses geht es.