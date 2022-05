Von abgerockt zu nagelneu

Greven

Seit Anfang der Woche zieht der Bauhof um. Der Standort an der Saerbecker Straße wird aufgegeben. In den kommenden vier Wochen werden Fahrzeuge, Werkzeuge und alles, was in einem Bauhof benötigt wird, zum neu gebauten Bauhof im Schatten des Wertstoffhofes transportiert.

Von Peter Beckmann