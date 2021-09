Von Messern und Körben

Jeden Donnerstagvormittag ist Bernhard Burg mit seiner mobilen Schleiferei und Korbflechterei in seinem neuen Markt-Wagen auf dem Reckenfelder Wochenmarkt zu finden.

„Ich wollte immer das machen, was mein Vater machte“, erklärt Bernhard Burg, wenn man ihn donnerstags auf dem Reckenfelder Markt trifft. Und er macht nicht nur das, was sein Vater gemacht hat, sondern sogar das, was schon dessen Vater gemacht hat: Messer und Scheren schleifen sowie Korb- und Stuhlflechterei.