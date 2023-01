Von Radtour bis Whiskey-Probe

Zahlreiche reise- und freizeitinteressierte Besucher informierten sich am Wochenende bei der Freizeit- und Reisemesse im FMO über neue Ziele und Angebote.

Haben Sie bereits mit der Urlaubsplanung begonnen oder planen einen Kurztrip? Soll es eine Flugreise, eine Busreise oder doch lieber ein Urlaub in der Region werden? Die Beantwortung dieser Fragen wird mit der Messe Reise & Freizeit am Flughafen Münster/Osnabrück in direkter Nachbarschaft von Ladbergen geklärt. Bei zahlreichen Ausstellern gibt es jährlich Informationen zu Ausflugszielen, Reisetrends und Angebote zu Städtereisen, Pauschal- All-Inclusive-Reisen.