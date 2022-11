Von Weihnachtsgans bis Seeteufel

Der Vosskotten ist ein Restaurant mit langer Tradition. Inhaber Guido Temme, der das Restaurant in der dritten Generation führt, hat in diesen schwierigen Zeiten viele Herausforderungen zu meistern: Personalmangel, steigende Preise, Lieferengpässe.

Zwiebeln, Äpfel und Orangen werden in der Küche des Restaurants „Zum Vosskotten“ mit dem scharfen Messer gekonnt geschnitten und gewürzt, dann wird die Gans damit gefüllt und zum Schluss erhält der Weihnachtsbraten von Koch Helmut Gähr die perfekte Verschnürung, bevor es in den Ofen geht. „Im ersten Corona-Jahr 2020 haben wir über 200 Weihnachtsgänse zubereitet, die unsere treuen Kunden damals in einem perfekt durchorganisierten Drive-in-Service mit fest gebuchtem Time-Slot und fast kontaktlosem Einladen des Gänsebratens in das Kundenfahrzeug bei uns abgeholt haben“, blickt Inhaber Guido Temme zurück.