Von Werkzeugen und Arbeitsschutz

Hier gibt es alles für das Handwerkerherz. Das Fachzentrum Sohlmann ist seit zwei Jahren zurück an seinem Firmensitz in Greven. Im Katalog sind 500.000 Artikel.

Stefan Sohlmann leitet die Heribert Sohlmann GmbH in der dritten Generation

Geschäftsführer Stefan Sohlmann (li.) und Filialleiter Jörg Remmersmann vor dem Fachzentrum Sohlmann am Grünen Weg, das seit 2019 als einer der vier Sohlmann-Standorte und Logistik-Zentrum wiedereröffnet wurde.

Sie waren schon mal in Greven und jetzt sind sie sind wieder da: die Rede ist vom Team des Fachzentrums Sohlmann. Viele Grevener werden sich erinnern, dass es das Unternehmen bereits vor über 30 Jahren an prominenter Stelle an der Ecke Grüner Weg/Schiffahrter Damm gab. „Damals boten wir auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern ein umfassendes Sortiment von Pflanzen bis Gartenmöbel an“, erinnert sich Stefan Sohlmann.