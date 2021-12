Vordienstleister hat ein Problem

Die Stadtwerke haben Probleme mit ihrem Glasfasernetz. Immer wider kommt es bei den Kunden zu Total-Ausfällen. Das Stadtwerke-Netz funktioniere zu 100 Prozent, das Problem liege beim Vordienstleister und dessen Anbindung, so die Auskunft der Stadtwerke

„Hat jemand auch wieder kein Internet über Glasfaser? So langsam ist das nicht mehr lustig . . .“ So, oder so ähnlich ist es seit einiger Zeit bei Facebook zu lesen. Diejenigen, die sich beschweren, sind Kunden der Stadtwerke, die ja bekanntlich nach dem Gewinn einer Ausschreibung die Glasfaserleitungen im Grevener Außenbereich verlegt hat. Meckern die Kunden zu Recht? „Leider“, bestätigt Simon Werning, Technischer Prokurist bei den Stadtwerken.