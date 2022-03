Waldbesitzer warnt vor Wölfen: Hinweis-Schilder mit Tipps für Passanten

Ein Grevener Waldbesitzer rät zu besonderer Aufmerksamkeit. „Die Leute sollten vorsichtig sein“, sagt er. Vorsichtig, weil es zuletzt Wolfssichtungen in umliegenden Kommunen gegeben hat. Und nach seinen Informationen auch in Greven, ganz in der Nähe seines Hofes und des umgebenden Jagdbezirkes. „Es gab drei Wölfe am Kanal“, berichtet er und meint damit den alten Max-Clemens-Kanal zwischen Hotel Wermelt und Vosskotten. Sein Hof liegt nicht weit entfernt von dort.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch